Эксперт: ковид при варикозе может способствовать развитию тромбоэмболии

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Коронавирус у пациентов с варикозом может спровоцировать развитие тромбоэмболии, а также венозных тромбозов, сообщила ТАСС директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава России Елена Голухова.

"Коронавирус при варикозе может спровоцировать развитие тромбоэмболии, венозных тромбозов. Такие пациенты по согласованию с врачом принимают антикоагулянты, и у нас в стране зарегистрированы абсолютно все виды антикоагулянтов, более того, они все доступны по программам льготного лекарственного обеспечения", - сказала она.

Голухова также не исключила, что коронавирус может спровоцировать и появление варикоза. "Коронавирус может все", - ответила она на соответствующий вопрос.

По данным Минздрава, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу риска, так как для них повышается вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции и госпитализации.