{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт: ковид при варикозе может способствовать развитию тромбоэмболии

Директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава РФ Елена Голухова также не исключила, что коронавирус может спровоцировать появление варикоза

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Коронавирус у пациентов с варикозом может спровоцировать развитие тромбоэмболии, а также венозных тромбозов, сообщила ТАСС директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава России Елена Голухова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Коронавирус при варикозе может спровоцировать развитие тромбоэмболии, венозных тромбозов. Такие пациенты по согласованию с врачом принимают антикоагулянты, и у нас в стране зарегистрированы абсолютно все виды антикоагулянтов, более того, они все доступны по программам льготного лекарственного обеспечения", - сказала она.

Голухова также не исключила, что коронавирус может спровоцировать и появление варикоза. "Коронавирус может все", - ответила она на соответствующий вопрос.

По данным Минздрава, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу риска, так как для них повышается вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции и госпитализации.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Байден назвал переломным моментом одобрение вакцинации в США детей от COVID-19
Американский лидер напомнил, что вашингтонская администрация за последние недели обеспечила достаточный запас вакцин для каждого ребенка в стране
Читать полностью