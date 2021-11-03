В Хабаровском крае с 4 по 12 ноября не будут работать ТЦ с непродовольственными товарами

ТАСС, 3 ноября. Торговые центры, в которых реализуют непродовольственные товары, закроют в крупных населенных пунктах Хабаровского края с 4 по 12 ноября. В пресс-службе регионального правительства разъяснили, что новые ограничения вводят из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и низких темпов вакцинации населения от коронавируса.

"На территории Хабаровского края вводятся жесткие ограничительные мероприятия в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости и низкими темпами вакцинации: с 4 по 12 ноября в крупных городах и Хабаровском районе закрываются торговые центры непродовольственных товаров, развлекательные, культурные объекты. Предприятия косметических и бытовых услуг, кафе и рестораны работают только навынос и доставку, алкомаркеты закрываются", - сообщили в пресс-службе.

С 13 ноября посетителям торговых центров, общепита, хостелов, парикмахерских, косметических и спа-салонов, бань, бассейнов и фитнес-центров необходимо будет предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации. С этого дня вводятся QR-коды на междугороднем общественном транспорте, граждане старше 60 лет будут получать компенсацию льготного проезда по предъявлению QR-кода.

С начала пандемии в Хабаровском крае выявлено 95 011 случаев заражения коронавирусом, 437 - за последние сутки. Всего на лечении находится 6 988 человек, в том числе 2 179 стационарно, 4 809 амбулаторно. Привиты от коронавирусной инфекции 388 286 жителей края, полностью завершили вакцинацию 358 368 человек.