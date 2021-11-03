В Никосии состоялся концерт оркестра Росгвардии, приуроченный ко Дню народного единства

НИКОСИЯ, 3 ноября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Кипрская публика устроила теплый прием участникам концерта Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации, который при участии нескольких солистов состоялся вечером во вторник в театре Pallas в Никосии и был приурочен к предстоящему Дню народного единства. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Организаторами выступлений оркестра на острове стали посольство РФ и Российский центр науки и культуры в Никосии ("Русский дом на Кипре"), являющийся представительством Россотрудничества. В концерте, включавшем в себя произведения самых разных жанров, в том числе патриотические, фольклорные и эстрадные песни, цыганские романсы, а также джазовые композиции, приняли участие такие исполнители как Владимир Маркин, Малика Разакова, Ольга Гетман, Алексей Толстокоров, Дмитрий Чеботарев, Дарья Пантюшова, Илья Хардиков и другие.

Перед началом концерта с приветственным словом к публике обратился посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий. Он напомнил, что День народного единства празднуется в связи с окончанием польско-литовской оккупации Москвы в 1612 году, когда русскому народу, поднявшемуся на защиту своей страны, удалось отстоять единство России. Посол добавил, что эти же качества были продемонстрированы народом в Отечественную войну 1812 года и в Великую Отечественную войну 1941-45 годов. "Не хочу сравнивать, но, конечно, и сейчас наступили непростые времена для нас, дипломатов, и для всех людей, так как есть новые угрозы, но, честно говоря, опираясь на те славные времена и имея поддержку в виде таких традиций, мы уверены в нашем будущем", - сказал Осадчий.

По завершении концерта он лично поблагодарил музыкантов не только от своего имени, но и от имени российских соотечественников на Кипре за приезд коллектива на остров и умение создавать для зрителей атмосферу подлинного праздника. С ответным словом выступил руководитель оркестра Росгвардии Николай Миткевич. "Для нас большая ответственность и честь находиться на этой святой земле и играть для благодарных зрителей", - сказал он, поблагодарив посла РФ за организацию концертов и вручив ему памятный сувенир от имени главного командования центрального аппарата Росгвардии.

В рамках кипрских гастролей, помимо Никосии, оркестр Росгвардии уже выступил в Лимасоле и еще даст концерт в Пафосе. Непосредственно же в День народного единства, 4 ноября, оркестр выступит на набережной Айа-Напы в рамках церемонии открытия скульптурной группы "Семья - залог мира". Последнее выступление состоится при участии известного греческого певца Янниса Котсираса.