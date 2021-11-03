В Воронежской области ожидают поступление вакцины "Спутник Лайт" в течение двух недель

ВОРОНЕЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Медики в Воронежской области в течение двух недель ожидают поступление в регион вакцины "Спутник Лайт", запасы которой закончились. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Ранее сообщалось, что в регионе "Спутника Лайт" нет как минимум с 29 октября 2021 года.

"Поставка вакцины "Спутник Лайт" предварительно планируется в ближайшие пару недель", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в настоящее время в регионе имеются вакцины "Гам-ковид-вак" - 79 487 доз, "Эпиваккорона" - 9 480 доз, "Ковивак" - 1 314 доз. "В настоящий момент в Воронежскую область поступила вакцина "Гам-ковид-вак" в количестве 112,2 тыс. доз", - добавили в пресс-службе.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан, первую прививку сделали 967 329 человек, двукратно привились 820 026 человек (63,7% от общего плана по вакцинации 80% взрослого населения - 1 516 376 человек), ревакцинацию прошли 90 864.

С начала пандемии в регионе выявлено 155 836 случаев заражения коронавирусом, в том числе 801 за последние сутки. Всего выздоровели 119 386 человек, 7 330 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. С 25 октября по 7 ноября в Воронежской области объявлены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыты продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи. Учреждения общественного питания работают при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции.