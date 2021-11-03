Власти Дагестана закупили 100 тыс. тестов для экспресс-диагностики COVID-19

МАХАЧКАЛА, 3 ноября./ТАСС/. Минздрав Дагестана закупили 100 тыс. тестов для экспресс-диагностики новой коронавирусной инфекции. Первая партия в количестве 5 тыс. диагностических тестов уже поступила в республику, сообщила в среду ТАСС врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

"По поручению главы республики Сергея Меликова министерство здравоохранения региона из средств республиканского бюджета приобрело ПЦР экспресс-тесты по коронавирусу. В регион в ближайшее время поступит 100 тыс. таких систем. Сегодня мы уже получили первую партию - 5 тыс.диагностических тестов. Для граждан обследование комфортно, быстро и абсолютно бесплатно", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, новейшие системы позволяют с высокой точностью определить РНК вируса в мазке из носоглотки всего за 10-15 минут, то есть практически не отходя от пациента.

"Новейшие ПЦР экспресс-тесты к коронавирусной инфекции распределяются в ковид-стационары республики и поликлиническую службу. В первую очередь они будут использоваться для быстрой диагностики на наличие COVID-19 у людей, контактировавших с больными. Это позволит нам значительно повысить объемы лабораторной диагностики коронавирусной инфекции и обеспечить максимальное выявление лиц, которые могут быть бессимптомными носителями вируса и представлять опасность для окружающих, организовать им профилактическое лечение. Это в конечном итоге будет препятствовать распространению COVID-19 в Дагестане",- добавила Беляева.

По данным оперативного штаба на 2 ноября, в Дагестане зарегистрировано 164 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в регионе 56 336 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом.