Власти Новосибирской области сообщили о перевыполнении плана по восстановлению леса

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Минприроды Новосибирской области выполнило работы по восстановления леса после пожаров на площади более 6,5 тыс. га, превысив план на 11%. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Лесовосстановительные работы в 2021 году в регионе превышены и составляют 111%. Ключевой показатель по нацпроекту "Экология" - отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в регионе выполнен на 247%", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрея Даниленко.

Наибольший объем лесовосстановительных мероприятий проведен на территории четырех лесничеств области, на площади более 6,5 тыс. га. Посадочный материал выращивается в лесных питомниках области, для этого в регионе задействовано почти 24 га. В текущем году семена были посажены на 5,84 га. На работы по лесовосстановлению в регионе по нацпроекту "Экология" в текущем году в области направлено почти 62 млн рублей.

Весной Рослесхоз рекомендовал ввести режим ЧС в лесах Новосибирской и Омской областей. Наиболее сложная пожароопасная обстановка наблюдалась в Каргатском, Чулымском и Ордынском районах Новосибирской области. Число пожаров за период длинных майских выходных в регионе выросло в четыре раза - до 1 857. В начале июня регион получил более 20 млн рублей дополнительно для улучшения мониторинга очагов возгорания с помощью авиапатрулирования.

Новосибирская область в 2019 году вошла в тройку самых пострадавших регионов Сибирского федерального округа (СФО) от масштабных лесных пожаров. При этом министр экологии и природных ресурсов Андрей Даниленко ранее сообщал, что износ лесохозяйственной техники в регионе составляет 70-80%. По словам замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Рыжкова, нехватка техники наблюдается, например, в количестве лесопосадочных машин и машин для обработки почвы.