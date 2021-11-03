Разрешенную скорость на 4 улицах и прилегающих переулках в центре Москвы снизят до 30 км/ч

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Максимально разрешенную скорость для транспорта снизят на ряде улиц в центре Москвы. Автомобили смогут передвигаться по Малой Дмитровке, Большой Никитской, Варварке и Малой Бронной, а также в прилегающих к ним переулках со скоростью не более 30 км/ч, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Разрешенную скорость изменят в центре Москвы - на Малой Дмитровке, Большой Никитской, Варварке и Малой Бронной, а также в прилегающих к ним переулках станет 30 км/ ч", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе ЦОДД отметили, что на данный момент на большинстве улиц столицы разрешена скорость транспорта в 60 км/ч, и "если для магистралей с шестью полосами это удобно, то для улицы с большим пешеходным трафиком в центре - опасно". После изменений аварийность с участием пешеходов снизится в разы, считают в ЦОДД.

"3 мая мы объявили сбор предложений по изменению скорости в городе: 70% - за снижение, и мы поддержали. Средняя скорость днем в центре города и так не больше 30 км/ ч. Пропускная способность на этих улицах ограничена парковками, поворотами и большим количеством переходов. Разогнаться не получится", - пояснили в пресс-службе.