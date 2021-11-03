Опубликованы шорт-листы конкурса "СМИротворец-2021"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Экспертный совет конкурса "СМИротворец-2021" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений в СМИ опубликовал финальные шорт-листы. За победу поборются 130 СМИ и блогов, сообщили организаторы конкурса.

"Экспертный совет конкурса "СМИротворец-2021" (16+) на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений закончил формирование шорт-листов. Победителей назовут в Москве 29 ноября 2021 года. В шорт-листы вошли 130 СМИ и блогов в номинациях "Печать", "Интернет", "Телевидение", "ЭТНОзвук", "Детские и молодежные СМИ", "Территория ЭТНО" и "Блоги", - говорится в сообщении.

В конкурсе представлены две категории СМИ - федеральные/ региональные и локальные/этнические. Среди федеральных и региональных СМИ в номинации "Печать" представлены 15 газет и журналов, в номинации "Телевидение" - 12 государственных и частных телеканалов. В номинации "Интернет" представлены 13 претендентов. В категории этнических и локальных СМИ в номинации "Печать" - 14 изданий, в номинации "Интернет" - 12. Также девять телекомпаний соревнуются в номинации "Телевидение", восемь СМИ - в номинации "Территория ЭТНО".

"Специальная номинация этого года - "Территория ЭТНО", об этнобрендировании, этнотуризме и этническом компоненте в развитии регионов", - уточнили организаторы.

Еще одна номинация - "Детские и молодежные СМИ". В нее вошли девять газет, журналов и телеканалов. В номинации "ЭТНОзвук" представлены 13 СМИ разного формата с радиопередачами и подкастами. Также в шорт-лист вошли 12 блогов, которые ведутся на интернет-платформах, в социальных сетях и видеохостингах.

Победителей конкурса будет выбирать экспертный совет, однако 10 ноября начнется народное голосование, по результатам которого определят еще по одному победителю в каждой категории.

О конкурсе

В 2021 году в конкурсе приняли участие 1,3 тыс. СМИ и блогов. Общее количество работ, прошедших оценку экспертов, - более 14 тыс.

"СМИротворец" проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером.