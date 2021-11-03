Участники пешей экскурсии в Железноводске провели уборку на лесных терренкурах

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Пешую экскурсию провели в Железноводске Ставропольского края на будущем Кавминводском велотерренкуре. Участники по ходу маршрута убрали лесные терренкуры, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске в канун Дня народного единства прошла пешая экскурсия FerrumWheelTrip. Это маршрут антиковидного будущего Кавминводского велотерренкура в рамках экологического конкурса "Бережно шагай по Ставрополью!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники прошли по маршруту протяженностью почти 5 км от Пушкинской галереи до Курортного озера "30Ка". Во время прогулки участники акции провели уборку на лесных терренкурах.

"Очень надеюсь, что сегодня мы последний раз прошлись по нашим разбитым дорогам. В рамках экологического проекта "Кавминводский велотерренкур" мы восстановим существовавшую в советское время инфраструктуру, благодаря чему создадим условия для комфортного отдыха и туризма. Все участники очень активно поработали и в конце маршрута мы получили заслуженный чай с травами и блины на минеральной воде", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

В 2020 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,8 млрд рублей на строительство Кавминводского велотерренкура в Ставропольском крае. Протяженность велотерренкура составит 75 км. Работы по созданию экологических велотроп начнут в 2022 году. По проекту велотерренкур объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ, 10 кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности.