Более 750 протоколов составили в Свердловской области за нарушение масочного режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Более 750 протоколов об административном правонарушении было составлено в Свердловской области с 30 октября по 2 ноября в отношении несоблюдающих масочный режим. Об этом сообщили журналистам в среду в департаменте информационной политики региона.

"С 30 октября по 2 ноября для проверки соблюдения масочного режима контрольные группы посетили более 9 тыс. объектов потребительского рынка, в том числе объекты розничной торговли и оказания услуг, торгово-развлекательные центры. Посетили более двух тысяч единиц общественного транспорта. Проведено более 11 тыс. профилактических бесед, составлено 787 протоколов об административной ответственности", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, в выходные и праздничные дни в Свердловской области будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и системы QR-кодов. Количество межведомственных контрольных групп будет увеличено почти в 2,5 раза. Они выйдут с проверочными рейдами в торгово-развлекательные центры, организации общепита, объекты спорта и культуры, а также общественный транспорт региона.

Согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, все жители региона обязаны носить маски в общественном транспорте и магазинах. За невыполнение санитарных требований для граждан предусмотрен штраф.

В Свердловской области действует система QR-кодов, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки было зарегистрировано 718 случаев заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 158 812, выписаны 142 952, умерли 7 532.