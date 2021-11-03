Туристы аннулировали до 25% путевок в санатории Татарстана из-за пандемии

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Туристы аннулировали порядка 25% бронирований на путевки в санатории Республики Татарстан до конца года. Об этом ТАСС сообщил руководитель ассоциации "Санатории Татарстана" Евгений Терентьев.

"Аннуляции увеличились. По нашим прогнозам, где-то 20-25%. Аннуляции с середины октября стали нарастать, когда ситуация с коронавирусом стала усугубляться. Потом стали появляться требования, потом уже вводятся локдауны. Кто-то боится ехать, кто-то не хочет вакцинироваться, кто-то не хочет справки дополнительные получать. То есть, у каждого какие-то есть причины", - сказал Терентьев.

Он подчеркнул, что аннуляции касаются туристических путевок до конца года. "На следующий год пока и бронирований не так много. <…> Новые бронирования, конечно, есть. Нельзя сказать, что все замерло. Но процентов на 30 количество броней упало у нас", - сказал Терентьев.

Введенные 30 октября ограничения в Татарстане будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. Торговля и работа заведений общепита запрещена с 23:00 до 6:00. Также в ночное время не работают бани и сауны. Кроме того, граждане старше 60 лет, которые не вакцинировались от COVID-19 или не переболели в течение последних 6 месяцев, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Посещение заведений общественного питания и торговых центров возможно только при предъявлении QR-кода.

На 3 ноября в Татарстане зарегистрировано 31 326 случаев COVID-19. За весь период пандемии выздоровели 25 624 человека, в том числе 127 за минувшие сутки.