Посещаемость Музея Победы выросла почти втрое за год

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Число посетителей экскурсий Музея Победы с начала 2021 года выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребована у посетителей экспозиция "Подвиг народа", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе музея.

"С начала 2021 года на экскурсиях в Музее Победы побывало более 168 тыс. человек, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Тогда музей с экскурсиями посетило чуть более 62 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе. При этом в музее отметили, что популярность экскурсий выросла также и по сравнению с допандемийным годом - за тот же период 2019-го музей провел экскурсии для 157,5 тыс. человек.

Как отметили в музее, наиболее востребована у посетителей экскурсия по масштабной экспозиции "Подвиг народа". Это интерактивная экскурсия проходит по уникальному музейному пространству, где показан вклад всего советского народа в победу над нацизмом.

"Сочетание современных мультимедийных комплексов, трехмерных панорам и декораций, почти 7 тыс. экспонатов, 22 фильмов-реконструкций позволяет с потрясающей достоверностью воссоздать историческую реальность эпохи военного времени. Экскурсия дополнена элементами иммерсивного театра - смотрители экспозиции являются одновременно актерами, благодаря которым историческое пространство "оживает", - пояснили в музее.

Всего Музей Победы и его филиалы с начала 2021 года посетил 748 951 человек, а в аналогичном периоде 2020 года количество посетителей составило 443 165. Посещаемость музея выросла почти на 70%, отметили в пресс-службе.

Музей Победы - главный военно-исторический музей России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн, один из крупнейших военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-исследовательский и культурно-просветительский центр.