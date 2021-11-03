Александр Серов останется на праздники в больнице

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский певец Александр Серов, госпитализированный с коронавирусом, останется в больнице в грядущие праздничные дни. Об этом сообщил ТАСС в среду его директор Александр Федорков.

"Пока еще не отпускают [врачи]. Пока тяжело ходить, это [восстановление] процесс небыстрый. Им занимаются профессионалы, все хорошо", - сказал он.

Федорков уточнил, что результат теста артиста на коронавирус отрицательный.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что 67-летний певец госпитализирован с коронавирусом и большим поражением легких. Серов - исполнитель таких хитов, как "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".