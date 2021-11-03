Минобороны за сутки передало регионам более 25 тонн сжиженного кислорода

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минобороны России по поручению президента страны передало российским регионам за прошедшие сутки более 25 тонн сжиженного кислорода. Об этом сообщили в среду в военном ведомстве.

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"По поручению президента РФ министерством обороны за прошедшие сутки передано субъектам страны более 25 тонн сжиженного кислорода. Всего передано более 466 тонн сжиженного кислорода для медицинских учреждений 36 субъектов Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что 3 ноября осуществляется передача еще более 27 тонн сжиженного кислорода 11 субъектам РФ. Помощь военных получат Севастополь, Чечня, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Астраханская область и другие.