Всероссийскую перепись населения прошли почти 90% жителей Чечни

ГРОЗНЫЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Участие во Всероссийской переписи населения приняли 89,8% жителей Чеченской Республики, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Чеченстата.

"По последним данным, более 89,8% населения Чеченской Республики приняли участие во Всероссийской переписи населения. Для проведения переписи в регионе размещено 457 переписных и стационарных участков. Также совместно с органами местного самоуправления подобраны около 3,2 тыс. человек переписного персонала, из них переписчиков - 2,7 тыс. человек", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, число жителей Чеченской Республики впервые в истории превысило 1,5 млн.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.