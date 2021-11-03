В ОП предложили создать специальный орган для противодействия фейкам извне

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина считает, что нужно учредить межведомственную рабочую группу или отдельный орган власти, который будет заниматься противодействием распространению ложных сообщений (фейков) из-за рубежа.

"Мы видим, что те самые лица, которые распространяют фейки на те или иные темы, также распространяют и публикации, связанные с ЛГБТ-пропагандой среди детей, пропагандой наркотиков и экстремистскими публикациями. Это примерно одни и те же люди. И у них довольно четкая системная работа построена, и они отрабатывают заказ от своих кураторов из других государств", - сказала Мизулина на итоговом форуме ОП "Сообщество" в среду.

По ее словам, в ОП есть факты и информация, в том числе о финансировании таких проектов из-за рубежа. "Речь идет о такой системной информационной войне в отношении нашей страны. Эта война ведется из единого центра управления, поэтому отпор этим атакам, этой войне тоже должен идти из единого центра. Нужно объединять усилия, создавать как минимум межведомственную рабочую группу, которая бы противостояла таким угрозам. Ну а как максимум - какой-то орган власти, который давал бы отпор таким системным атакам на нашу страну и наше подрастающее поколение", - отметила член ОП.

Она подчеркнула, что в последнее время количество фейков растет, а правоприменение в этой области страдает. "Если говорить о фейках про коронавирус и вакцинацию, то здесь мы видим активность, мы видим, что людей привлекают к ответственности, привлекают СМИ. В этой части закон действительно работает. Если говорить обо всех остальных фейках - нет никаких фактов, подтверждающих, что закон работает", - добавила Мизулина.

Она также заявила о необходимости профилактики появления фейков. "Основная причина появления фейков - это отсутствие информации у людей на те или иные темы. Когда нет информации, они сами начинают придумывать эту информацию, фантазировать и создавать публикации. Нужно проводить серьезную просветительскую, информационную кампанию на уровне всей страны, формировать критическое мышление к информации, учить людей проверять факты. И, конечно, создавать горячие линии, порталы, чтобы каждый человек мог проверять, является ли информация фейком", - заключила член ОП.

О форуме

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Он традиционно завершает ежегодный цикл мероприятий, организованных ОП РФ в регионах. В 2021 году состоялось четыре региональных форума: во Владикавказе, Твери, Саранске и Хабаровске.

Форум "Сообщество" проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.