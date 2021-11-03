Владимир Вдовиченков подал иск к Mouzenidis Travel за сорванный тур в Грецию

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Актер Владимир Вдовиченков подал иск к туроператору Mouzenidis Travel на сумму более 1,2 млн рублей из-за сорванной поездки в отпуск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, куда поступило исковое заявление.

"В суд поступило исковое заявление о защите прав потребителя по договору об оказании туристических услуг. В нем Вдовиченков Владимир Владимирович просит взыскать с ООО "Музенидис трэвел" сумму понесенных убытков в размере 623 447 рублей, проценты по ст. 395 ГПК РФ 8924 руб., моральный вред 600 000 рублей, наложить штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований заявителя - 50% от суммы, присужденной судом", - заявили в суде.

Источник рассказал ТАСС, что актер обратился к туроператору Mouzenidis Travel для организации отдыха с семьей в Греции, однако поездка не состоялась, так как туроператор приостановил свою деятельность.

В июле сообщалось, что Mouzenidis Travel Greece с конца июня отменил туры россиян примерно на €12 млн (около 1 млрд рублей).