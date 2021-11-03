Во Владикавказе пройдет первый фестиваль идей и технологий

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 ноября. /ТАСС/. Первый фестиваль идей и технологий НТИ (Национальная технологическая инициатива) состоится 15-30 ноября во Владикавказе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобрнауки Северной Осетии.

"15-30 ноября во Владикавказе состоится первый Фестиваль идей и технологий НТИ. Он пройдет на базе Центра опережающей профессиональной подготовки РСО-Алания, вузов республики и детского технопарка "Кванториум", в онлайн- и офлайн-форматах", - говорится в сообщении.

Фестиваль идей и технологий проводится для детей и их родителей, профессионального педагогического сообщества и студентов, технологических энтузиастов и всех желающих.

Участники смогут пройти профориентационный марафон, для них пройдет презентация интерактивной карты технологических кружков республики и форсайт-сессия по созданию дорожной карты развития кружкового движения.

Дети смогут побывать в роли пилотов космического корабля, узнать о секретах видеосъемок с использованием квадрокоптера, полетать на беспилотнике над вторым по величине ледником Кавказа - Караугом, попробовать знаменитые блюда кавказской кухни, приготовленные подростками, и посмотреть познавательные фильмы.

Одним из важных событий фестиваля станет спецпроект о роли технологий в жизни человека "Будущее обыденно". Эта интерактивная выставка-презентация проектных команд по программированию, 3D-моделированию, биотехнологиям, декоративно-прикладному творчеству молодых предпринимателей пройдет одновременно в онлайн- и офлайн-форматах.

2021 год объявлен Годом науки и технологий. В этом же году отмечается 100-летний юбилей кружкового движения в России. Некоммерческая организация "Национальная технологическая инициатива" проводит сеть Фестивалей идей и технологий в рамках всероссийского выставочно-фестивального проекта "Будущее обыденно" с целью популяризации научно-технологических кружков в масштабах всей страны и создания экосистемы, которая объединит проекты на стыке образования, науки и технологического бизнеса.