Собянин открыл эндоскопический центр на юге Москвы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Эндоскопический центр мощностью более 600 исследований в сутки открылся в московской больнице имени Буянова, учреждение в среду осмотрел мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве продолжают реализовываться крупные проекты в области медицины. Один из таких проектов - создание эндоскопических центров. Создан центр в Боткинской больнице и сейчас запущен в поликлинике Буянова. В целом эти два центра сделают революцию в области эндоскопических исследований", - сказал Собянин журналистам в ходе осмотра центра.

Мэр столицы отметил, что объем исследований вырастет в городе вдвое. Благодаря этому исследования будут проходить "сотни тысяч москвичей" в год, что позволит своевременно диагностировать заболевания, в том числе онкологические.

По словам мэра, центры оборудованы современной техникой, используются технологии искусственного интеллекта.

Собянин поблагодарил коллектив больницы за помощь в создании этого центра.

О проекте

Пилотный проект по созданию специализированных центров для проведения эндоскопических исследований был начат в Москве в прошлом году. Такие структуры призваны взять на себя ведущую роль в ранней диагностике онкологических заболеваний органов пищеварения. Мощность двух указанных центров - до 1 тыс. исследований в сутки. Благодаря их созданию количество эндоскопических исследований, назначаемых пациентам городских поликлиник, увеличится по гастроскопии в 1,7 раза, по колоноскопии - в 3,2 раза.

Эндоскопический центр больницы имени Буянова занимает помещения площадью 1,5 тыс. кв. м на двух этажах лечебного корпуса. В центре можно будет проводить до 625 исследований в сутки или около 220 тыс. исследований в год.