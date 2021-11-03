В ОП РФ запустили горячую онлайн-линию по противодействию фейкам о коронавирусе

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета запустила горячую онлайн-линию "АнтиФейкКовид". Данная линия должна противодействовать распространению фейков о коронавирусе, сообщил глава рабочей группы Александр Малькевич на итоговом форуме "Сообщество" в среду.

"Фейки различны по происхождению, форме и содержанию, однако все они негативно отражаются на информационном поле, эмоциональной сфере граждан", - сказал Малькевич. Он добавил, что из-за фейков десятки тысяч людей теряют здоровье и жизни, поскольку под воздействием ложной информации "отказываются от вакцинации или медицинской помощи, необходимых мер профилактики, поддаются панике и иррациональным страхам".

Малькевич напомнил, что за первую половину 2021 года ОП при содействии корпуса киберволонтеров выявила 13 тыс. фейков по теме коронавируса и 23 тыс. ложных материалов по теме вакцинации.

В свою очередь директор Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина отметила, что создание горячей линии по противодействию фейкам "позволит не только быстро их обнаруживать, но и привлечет внимание граждан к этой проблеме". "Считаю, что в дальнейшем необходимо провести всероссийскую информационную кампанию: рассказать людям о том, как с помощью фейков манипулируют ситуациями, а также научить граждан распознавать фейковые материалы", - добавила Мизулина.

В ОП подчеркнули, что любой человек может оставить сообщение о замеченном им вероятном фейке в специальной форме на сайте Общественной палаты РФ.

О форуме

Итоговый форум "Сообщество" проходит 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Он традиционно завершает ежегодный цикл мероприятий, организованных ОП РФ в регионах. В 2021 году состоялось четыре региональных форума: во Владикавказе, Твери, Саранске и Хабаровске.

Форум "Сообщество" проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.