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МГУ вновь вошел в топ-100 предметного рейтинга THE по гуманитарным наукам и искусству

Вуз поднялся на 44-ю строчку с 72-й позиции в 2020 году

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова вновь вошел в первую сотню вузов предметного рейтинга "Искусство и гуманитарные науки" британского издания Times Higher Education (THE). Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании.

В этом году в рейтинге представлены 606 университетов из 60 стран мира, в их числе - восемь российских вузов. МГУ поднялся в нем на 44-ю строчку с 72-й позиции годом ранее. За ним следуют Санкт-Петербургский государственный университет (101-125) и Высшая школа экономики (151-175). Оба университета значительно улучшили свои показатели по сравнению с исследованием прошлого года, где оба занимали позицию 201-250.

В рейтинге также представлены Томский государственный университет (151-175), Новосибирский государственный университет (201-250), Уральский федеральный университет (251-300), Казанский федеральный университет (301-400) и Российский университет дружбы народов (301-400).

Шестерка лидеров остается неизменной. Первое место в предметном рейтинге занимает Стэнфордский университет (США), за ним следуют Массачусетский технологический институт (США), Кембриджский университет (Великобритания), Оксфордский университет (Великобритания), Университетский колледж Лондона (Великобритания) и Гарвардский университет (США). Топ-10 замыкают еще три американских вуза и один британский.

При составлении предметных рейтингов THE используются те же 13 индикаторов эффективности, что и в мировом институциональном рейтинге, которые группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения); исследования (объем, доход и репутация); цитирования (влияние исследований); международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования); доход от производственной деятельности (передача знаний). Данные индикаторы имеют другой вес с целью учета специфики конкретных научных областей.

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