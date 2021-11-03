Почти 600 заявок поступило на участие в Форуме молодых лидеров стран Арктического совета

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Организаторы Форума молодых лидеров стран Арктического совета "ICE: Inspiration. Communication. Efforts" получили 586 заявок на участие в мероприятии, на котором будет разработана дорожная карта реализации проектов для стран арктического региона. Об этом журналистам сообщили в среду организаторы форума.

"Всего организаторы получили 586 заявок участников, волонтеров и экспертов, 470 заявок направили молодые люди из 48 стран и 54 регионов России. Из них 96 заявок от иностранных участников, 374 - от кандидатов из России", - сказано в сообщении организаторов.

Среди российских регионов по количеству заявок лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Мурманская область и Свердловская область. Из 470 кандидатов организаторы отберут 100 участников, которые приедут на форум в Салехард для совместной работы над проектами и участия в дискуссиях.

На форуме участники будут разрабатывать проекты в четырех лабораториях: "Бизнес-Акселерация", "Добровольчество", "Развитие креативных индустрий", "Развитие молодежных медиа". По итогам форума каждая лаборатория представит проекты, которые войдут в дорожную карту международных молодежных мероприятий и событий до 2023 года.

Форум будет проходить 6-9 декабря в Салехарде, его цель - наладить сотрудничество между молодежью России, Дании, Швеции, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, США. Он включен в План основных мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете на 2021-2023 годы. В числе организаторов форума - Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь), правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, окружной департамент молодежной политики и туризма, департамент внешних связей автономного округа, Проектный офис международного молодёжного сотрудничества по направлению "Россия - Арктический совет".