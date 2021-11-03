Волонтеры "Чистой Арктики" за два месяца собрали 215 т металлолома на Новой Земле

АРХАНГЕЛЬСК, 3 ноября. /ТАСС/. Волонтеры проекта "Чистая Арктика" за два месяца работы собрали 215 т металлолома в районе метеостанции "Малые Кармакулы" на Южном острове архипелага Новая Земля, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы проекта.

"Волонтеры "Чистой Арктики" собрали порядка 215 т металлолома за два месяца работ на Новой Земле", - говорится в сообщении.

Судно Росгидромета "Профессор Молчанов" доставит участников команды в Архангельск к 8 ноября. Участники проекта "Чистый Север - чистая страна" провели на острове Южный два месяца. Волонтеры собирали отходы, накопленные со времен активного освоения Арктики.

У метеостанции, которая существует уже больше 120 лет, образовалось много мусора, в основном бочки из-под известки, машинного масла и бензина. Бочки распилили и сложили в мешки. Встречались и необычные находки: барокамера, траки от вездеходов, телескопические антенны и перо руля старого судна. "Нам удалось добиться отличных результатов. Сейчас главная задача - разработать совместно с инженерами-экологами из "Экостандарт Групп" методику по уборке арктических территорий, а также сформировать дорожную карту. Это поможет в дальнейшем выстроить работу системно и обучить участников будущих экспедиций", - приводит пресс-служба слова руководителя экспедиции Артема Смолокурова.

Всего участники проекта "Чистая Арктика" собрали больше 1,5 т отходов во всех арктических регионах страны. Экспедиции и масштабные субботники прошли в Мурманской и Архангельской областях, в Красноярском крае и Якутии, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, Коми и Карелии. Заявки на участие в проекте подали больше 3 тыс. человек. Все они войдут в большой добровольческий резерв уже на следующий год.

Очистить Арктику предложили капитан ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов и капитан ледокола, Герой Труда Российской Федерации Геннадий Антохин. Проект поддержали Росприроднадзор, "Молодежка ОНФ", Всероссийский студенческий корпус спасателей, Ассоциация операторов отрасли обращения с отходами "Чистая страна", ГМК "Норильский никель", ОАО "РЖД", компания "Орион" и другие.