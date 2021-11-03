Следователи направят в нижегородский аэропорт представление из-за задержек рейсов в Москву

ТАСС, 3 ноября. Следователи направят в нижегородский аэропорт представление об устранении обстоятельств, которые привели к длительным задержкам рейсов в Москву, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ (ЦМСУТ).

"С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства аэропорта и контролирующих ведомств по результатам проверки будет направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных, а также о принятии действенных мер по выработке системного подхода о действиях в нештатных ситуациях", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Проводится комплекс проверок, направленных для установления обстоятельств и причин происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц, отметили в ЦМСУТ.

Как сообщал ТАСС, 2 ноября нижегородский аэропорт принял 40 самолетов, следовавших в Москву, из-за сильного тумана. Число прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта, его инфраструктура не рассчитана на единовременное обслуживание такого количества самолетов, отмечали в пресс-службе нижегородского аэропорта. Власти Нижегородской области разместили пассажиров в ближайших гостиницах, а также обеспечили всех горячим питанием.