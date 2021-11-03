QR-коды для заселения в отели Крыма сохраняются

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Новые изменения в указ об ограничениях из-за коронавируса в Крыму касаются отмены QR-кодов не для заселения в гостиницы, а для посещения учреждений, оказывающих госуслуги. Такое пояснение дала журналистам в среду вице-премьер республики Елена Романовская.

Ранее в среду были внесены изменения в указ главы Крыма, отменявшие пятый абзац в одном из подпунктов документа. Ранее в этом абзаце разъяснялся порядок заселения в отели, но после очередного дополнения абзац содержал информацию о запрете на посещение без QR-кодов и отрицательных ПЦР-тестов организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.

"[Изменения] касаются предоставления государственных и муниципальных услуг. [Теперь разрешено] зайти в МФЦ без QR-кода - сертификата о вакцинации, зайти в ЗАГС и зайти во все учреждения, которые предоставляют государственные услуги. В управление соцзащиты, например. Есть некоторые услуги, которые человек может получить только лично", - сказала Романовская.

Она уточнила, что ограничение действовало около двух недель.

Собеседница подчеркнула, что при этом необходимость предъявлять сертификат о вакцинации, свежий ПЦР-тест или справку о перенесенном коронавирусе при бронировании мест в гостиницах и заселении по-прежнему остается в силе.

Ситуация в Крыму

Максимальные с начала пандемии показатели заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября. За предыдущие сутки в регионе обновлен суточный максимум - 741 случай. В больницах заняты около 90% коек - госпитализировано более 5 тыс. пациентов с коронавирусом.

Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, для посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер, в том числе туристической.