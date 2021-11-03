Вильфанд заявил, что в октябре в Северном полушарии повторен рекорд по теплу

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Среднемесячная температура в Северном полушарии в октябре 2021 года повторила рекорд двухгодичной давности по теплу. На большей части территории России температура в этом месяце оказалась выше нормы, рассказал ТАСС в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Средняя температура воздуха на Северном полушарии в октябре повторила абсолютный максимум с точностью до 0,1 градуса, который был достигнут два года назад, то есть в 2019 году", - сообщил он.

По словам Вильфанда, на большей части территории России температура в октябре оказалась выше нормы. Особенно заметные аномалии наблюдались на Урале, в Сибири и Якутии. "На большей части России в среднем за месяц температура воздуха была выше нормы. На севере Урала и Сибири, а также в Якутии она была на 4-6 градусов выше нормы, ниже нормы - на Колыме, Чукотке, севере Камчатки и юге европейской части России", - отметил он.

Метеоролог сообщил, что высокие аномалии по итогам прошедшего месяца отмечены в Арктике. "Очень тепло было в Арктике. Среднемесячная температура воздуха за октябрь [составила] плюс 4 градуса, а в канадском секторе - плюс 10 градусов аномалия", - рассказал Вильфанд.