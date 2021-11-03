Петербургский суд оставил блогера Хованского в СИЗО до января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Видеоблогер Юрий Хованский, который обвиняется в оправдании терроризма из-за исполнения песен про боевиков, проведет под стражей еще два месяца. Об этом сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма") УК РФ, сроком по 8 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Следователи, ходатайствуя об очередном (уже четвертом) продлении ареста, заявили, что им нужно дополнительное время на то, чтобы получить заключения экспертов по ряду ранее назначенных экспертиз, ответы на ранее направленные запросы в службы безопасности Google LLC и Microsoft, выполнить "иные следственные действия".

Хованский сказал, что хочет дома с семьей встретить новый год. Он снова просил о смягчении меры, отсылая к тому, что он активно содействовал следствию и даже сделал пожертвование в благотворительный фонд.

Юрий Хованский ведет развлекательный канал с 4,4 млн подписчиков на YouTube. Блогер был задержан в начале июня в Петербурге, тогда в отношении него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом для этого стало исполнение им песни с оправданиями теракта в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году и размещение ее в интернете.

Ранее защита блогера и сам Хованский уже пытались обжаловать заключение в СИЗО и просили суд перевести его под домашний арест, однако получали отказ. В СК содержание под стражей считают законной и справедливой мерой пресечения для блогера.