Жириновский принял участие в переписи населения через портал госуслуг

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял в среду участие во Всероссийской переписи населения с помощью портала госуслуг.

"Идет перепись населения, я тоже принимаю участие через портал госуслуг", - сказал Жириновский. Видеозапись заполнения политиком электронной анкеты распространила пресс-служба ЛДПР.

В анкете Жириновский, в частности, указал, что знает турецкий, французский, английский и немецкий языки. В разделе "образование" политик отметил, что имеет ученую степень доктора наук.

"Перепись надо проводить каждые 10 лет. Мы должны знать, сколько всего у нас населения, - резюмировал лидер ЛДПР. - Знать, где они живут, в каких условиях, семейное положение".

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.