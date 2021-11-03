В Москве среди привитых от коронавируса горожан разыграли еще две однокомнатные квартиры

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Очередной розыгрыш однокомнатных квартир среди привитых от коронавирусной инфекции москвичей состоялся в среду в прямом эфире телеканала "Москва-24". Всего были разыграны две квартиры.

Участниками программы "Вакцина - твой ключ к здоровью!" стали почти 188 тыс. граждан РФ старше 18 лет с московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию с 25 по 31 октября.

Победители лотереи были выбраны с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел. В прямом эфире были объявлены имена и отчества победителей, а также последние четыре цифры номера мобильного телефона либо полиса ОМС.

"Квартира № 1 - Елена Викторовна, последние четыре цифры телефона - 2039. <...> Квартира № 2 - Илья Михайлович, последние четыре цифры - 0206", - объявил результаты розыгрыша актер театра и кино Михаил Владимиров.

Всего среди вакцинировавшихся с 18 октября по 21 ноября москвичей будут разыграны 10 квартир. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что этот розыгрыш станет дополнительным стимулом пройти вакцинацию против COVID-19.