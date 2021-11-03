Минстрой: новая ливневая канализация защитит Геленджик от подтоплений при ливнях

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Новая система ливневой канализации, разработка которой ведется в настоящее время, позволит защитить город-курорт Геленджик (Краснодарский край) от подтоплений во время сильных дождей, сообщили журналистам в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в среду.

Обычно при сильных дождях в центральной части Геленджика отмечаются подтопления. Уровень воды может достигать 60-80 см, однако из-за особенностей рельефа вода быстро уходит в море.

"Проект реконструкции в настоящее время в разработке, этап формирования схемы ливневой канализации находится в завершающей стадии. Новая ливневая канализация позволит в будущем защитить город от затоплений в результате обильных дождей", - говорится в сообщении.

По данным Минстроя, в среду в Геленджике под руководством заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина прошло совещание по вопросам реализации в городе-курорте программ в сфере водоснабжения и водоотведения, где обсуждался в том числе и вопрос обновления ливневой канализации.

Добавляется, что также в ходе совещания обсуждался проект "Чистая бухта", в рамках которого в городе-курорте будут созданы новые очистные сооружения и реконструирована действующая система водоотведения. В настоящее время активно ведутся работы по строительству глубоководного выпуска в районе Тонкий мыс. В частности, Стасишин отметил, что работы по глубоководному выпуску в настоящее время, после устранений всех замечаний Ростехнадзора, ведутся в соответствии с плановыми сроками.

"В целом по проекту "Чистая бухта" отставания от графика также не ожидается. Финансирование в части очистных сооружений обеспечено в полном объеме, все контракты заключены. Все строительные площадки уже готовы и обеспечены техникой. Сейчас, после финального формирования и согласования всех проектных решений, проект находится на старте большого строительного процесса, значительная часть которого будет завершена до начала нового курортного сезона", - приводятся в сообщении слова замминистра.