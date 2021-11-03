В работе Facebook и Instagram произошел сбой

ТАСС, 3 ноября. Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается в среду на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб поступает из Великобритании, Германии, США. Пользователи фиксируют проблемы в работе приложения и при подключении к серверу, а также при попытках зайти на сайт.

В России также зарегистрированы сбои в работе сервиса. Кроме того, менее масштабные неполадки наблюдаются в работе социальной сети Facebook в ряде стран, однако в РФ о сбоях не сообщается.

5 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой, затронувший множество других сервисов. Как выяснилось, почти шесть часов популярные соцсети и мессенджер были недоступны из-за ошибки инженеров компании. Глава корпорации Facebook, которая теперь будет носить название Meta, Марк Цукерберг был вынужден публично извиниться за случившееся.