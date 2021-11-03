Власти Крыма не исключают вероятность продления нерабочих дней в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Нерабочие дни в Крыму могут быть продлены, однако окончательное решение будет принято ближе к концу недели, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в среду в эфире местного телеканала "Миллет".

"Есть возможность продлить нерабочие дни, но не хотелось бы. Потому что, во-первых, уменьшаются доходы в каждой семье. Говорить о продлении нерабочих дней мы будем ближе к 7 ноября, когда будем видеть динамику", - сказал Гоцанюк.

Он пояснил, что продлять нерабочие дни не будут, если темпы распространения коронавируса замедлятся. Сейчас коэффициент заражения в регионе составляет 1,6.

Максимальные с начала пандемии показатели заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября. За предыдущие сутки в регионе обновлен суточный максимум - 741 случай. В больницах заняты около 90% коек - госпитализировано более 5 тыс. пациентов с коронавирусом.

Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, для посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер, в том числе туристической.