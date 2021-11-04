В Москве стартует восьмимесячный изоляционный эксперимент SIRIUS

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Шестеро добровольцев проведут восемь месяцев в замкнутом пространстве в рамках международного эксперимента SIRIUS-2021, который стартует 4 ноября на базе Института медико-биологических проблем РАН в Москве. Эксперимент будет моделировать экспедицию на Луну с выходом на ее поверхность.

Буквально накануне определили состав экипажа, в который вошли инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов из России, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко из России, младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина также из России, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар аль-Амери.

Добровольцам-испытателям в течение 240 суток предстоит "добраться" до Луны, "облететь" ее для поиска места посадки, "высадиться" на поверхность Луны и вернуться обратно. Специально для эксперимента подготовили скафандры со шлемом с элементами виртуальной реальности, в которых экипаж будет выходить на "поверхность" Луны. Предполагается, что исследователи произведут забор проб грунта и будут управлять моделью лунного ровера. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека НАСА (Human Research Program) при участии космических агентств России, Германии и Канады, а также специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.

Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. Четыре месяца длилась изоляция в 2018-2019 годах. Также до 2028 года планируется провести три эксперимента продолжительностью в год.