Регулятор Италии обсуждает вопрос о ревакцинации привитых "Спутником V"

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) рассматривает вопрос о бустерной дозе для привитых от коронавируса не одобренными в ЕС российской вакциной "Спутник V" и препаратом компании Sinovac. Как заявил в вечернем эфире первого канала государственного телевидения RAI генеральный директор национального регулятора Никола Маргини, данная мера могла бы облегчить таким людям получение ковид-сертификата.

"Сегодня рассматривалась возможность введения бустерной дозы привитым "Спутником V" и [вакциной компании] Sinovac. У них будет такая возможность, и это решение позволит облегчить получить "грин-пасс", - сказал он.

Ранее информированный источник в правительственном дворце Киджи сообщил ТАСС, что рассмотрение вопроса о выдаче ковид-сертификатов привитым "Спутником V" в Италии находится в завершающей стадии. При этом он указал, что условием для этого является получение дополнительной дозы вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК). На основе мРНК пока используются только две вакцины - от американских компаний Pfizer и Moderna. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Российский препарат только проходит процедуру одобрения во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения. Тогда как препарат китайской компании Sinovac, чья защита, согласно научным данным на основании наблюдений, ниже, уже входит в семерку вакцин, одобренных ВОЗ.

В Италии, несмотря на отсутствие законченных полных исследований о комбинированном использовании вакцин, такая практика применяется уже несколько месяцев. Так, после случаев тромбозов у привитых вакциной шведско-британской компании AstraZeneca данный препарат был рекомендован людям старше 60 лет. Тем, кто не достиг этого возраста и получил первую дозу этой аденовирусной вакцины, вторую дозу делали препаратом Pfizer или Moderna. В среду Aifa одобрило ревакцинацию мРНК-препаратами привитых однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson, также основанной на аденовирусе человека.

"Спутником V" привито почти все население находящейся на территории Апеннин Республики Сан-Марино, итальянцы, работающие в России и других странах, где применяется российская вакцина, а также российские граждане, работающие в Италии, в том числе дипломаты и журналисты. При практически повсеместно обязательном "грин-пассе" привитым российской и китайской вакцинами необходимо каждые 48 часов сдавать тест на коронавирус. Въезд в Италию из России с туристическими целями не разрешен. Все приезжающие из РФ по необходимости (работа, лечение, уход за родственниками, учеба), а также обладатели вида на жительства в Италии, за исключением коротких деловых поездок, обязаны проходить карантин.