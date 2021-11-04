В Омской крепости создадут исторический парк, который охватит всю военную историю города

ОМСК, 4 ноября. /ТАСС/. Исторический парк создадут в Омской крепости - единственном сохранившемся за Уралом фортификационном сооружении XVIII века, положившем начало Омску. Как сообщил в четверг ТАСС директор этого культурного центра, историк и реконструктор Василий Минин, шесть локаций парка охватят всю военную историю города.

"Перед нами стоит очень масштабная задача - превратить это место в исторический парк. <…> Пока мы планируем сделать шесть локаций, посвященных самым ярким эпизодам военной истории Омской области, разместить их в зданиях Омской крепости", - сказал Минин.

По его словам, уже сейчас положили начало четырем локациям. "Это взятие Сибири в XVII веке, это основание Омска и военная реформа Петра I, это участие сибиряков в Отечественной войне 1812 года и локация о внутренних войсках Российской империи, которая в том числе затрагивает эпоху пребывания [Федора] Достоевского [на каторге] в Омске", - рассказал директор центра.

Он добавил, что в историческом парке также представят период Гражданской войны. В те годы Омск стал оплотом сопротивления Белого движения. Именно здесь находилась резиденция Верховного правителя России, адмирала Александра Колчака. "Безусловно, говорить о Гражданской войне надо, причем с разных ракурсов, - отметил Минин. - Также мы планируем рассказать о временах Второй мировой войны".

При создании парка Минин планирует активно использовать опыт группы исторических реконструкторов, которую он возглавляет уже 16 лет. "Одно дело, когда ты можешь посмотреть на оружие, а другое, когда ты можешь его подержать, поесть еду того времени, послушать музыку и потанцевать под нее, принять участие в каких-то сценках", - рассказал он.

Реализовываться проект будет постепенно. "К сожалению, нет какой-то специальной федеральной программы [финансирования], как, например, для крымских "Федюхиных высот" (исторический парк в Крыму - прим. ТАСС). У нас инициатива больше снизу, поэтому мы собираем средства по разным грантам - от муниципальных до президентских. Строим все по кирпичику", - пояснил он. Так, на выигранный в 2021 году грант Президентского фонда культурных инициатив учреждение планирует расширить в 2022 году существующие четыре локации.

Социальное значение

По словам Минина, создание такого парка имеет огромное социальное значение для региона, который ежегодно покидает больше 10 тыс. жителей. "У Омской области существует одна большая проблема: большинство живущих здесь не ощущают себя ни омичами, ни сибиряками. Именно поэтому они так легко уезжают отсюда, - отметил директор центра. - Эта связь во многом нарушена из-за низкого уровня знания истории и культуры региона. Например, наша система образования совсем не рассказывает о региональной истории. А как можно любить то, что ты не знаешь?"

Исторический парк помог бы решить эту проблему, считает историк. Так, многие даже не знают, что Достоевский провел четыре года на каторге в Омской крепости. Именно после пребывания в Омске были написаны все его великие произведения, которые известны во всем мире. "Для людей, когда мы их заводим в здание, где работал Достоевский, это становится откровением. Они смотрят другими глазами на свой город", - добавил он.

История города

Омскую крепость, положившую начало Омску, основал в 1716 году подполковник Иван Бухольц, которого в Сибирь отправил император Петр I на поиски золотого песка. В XIX веке Омск был местом ссылки заключенных. C 1850 по 1854 год на омской каторге пробыл Достоевский. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах города.

В годы Гражданской войны Омск был резиденцией Колчака, который объявил Омск столицей Белой России. В Великую Отечественную войну в Омск эвакуировали многие оборонные предприятия, а сам Омск в советское время получил статус закрытого города, который сохранялся до 1990 года.