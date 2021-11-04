В Петербурге запустили программу профессионального обучения бездомных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Бездомные Петербурга получили возможность пройти программу обучения по профессиям маркетинга и веб-дизайна на базе благотворительной организации "Ночлежка", первые ученики смогут приступить к занятиям уже в этом месяце. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель PR-отдела "Ночлежки" Данил Краморов.

"Мы договорились с компанией <...>, которая занимается онлайн-образованием. Она будет предоставлять возможность нашим подопечным бесплатно отучиться на онлайн-курсах по маркетингу, веб-дизайну и большому количеству других онлайн-профессий", - рассказал он.

По его словам, программа обучения рассчитана на те специальности, которые останутся востребованы на рынке в ближайшее время. Занятия по продолжительности займут от трех до шести месяцев, ученики будут выполнять домашние задания и получать обратную связь от кураторов курса.

"Я думаю, что это будет пользоваться спросом, потому что очень большое количество наших клиентов так или иначе отправляют запросы на трудоустройство, а переквалификация может им помочь", - рассказал Краморов. Для занятий ученики могут использовать компьютеры, которые находятся в распоряжении "Ночлежки", добавил он.

В программе могут принять участие не только бездомные люди, но и те, кто потерял работу, остался без средств существования и нуждается в помощи. По окончании курса каждый ученик получит диплом, резюме и готовность к собеседованию. Программа обучения доступна бывшим и нынешним подопечным "Ночлежки" в Москве и Санкт-Петербурге, а также для сотрудников благотворительной организации.