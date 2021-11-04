В Германии за сутки выявили рекордные 33 949 случаев заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 33 949. Это максимум за пандемию, следует из опубликованных в четверг данных берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 апреля 2021 года, когда за сутки были выявлены 29 518 случаев заражения. Число летальных исходов из-за коронавируса за 24 часа составило 165.

Всего с начала пандемии в Германии инфицировались 4 672 368 жителей страны. Семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 154,5. Неделю назад он находился на уровне 130,2.

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 3,62 (днем ранее - 3,29).

В среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии, которая, по его словам, является, прежде всего, "пандемией непривитых". Шпан посетовал на недостаточные темпы бустерной вакцинации. Он сообщил, что пока только 2 млн человек в Германии получили бустерную прививку. При этом около 16,2 млн человек в ФРГ (с населением чуть более 83 млн человек) в возрасте старше 12 лет и вовсе не привиты.