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Пандемия COVID-19

В Германии за сутки выявили рекордные 33 949 случаев заражения коронавирусом

Предыдущий антирекорд зафиксировали 22 апреля 2021 года, когда за сутки были выявлены 29 518 инфицированных
© Robert Michael/dpa via AP

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 33 949. Это максимум за пандемию, следует из опубликованных в четверг данных берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

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Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 апреля 2021 года, когда за сутки были выявлены 29 518 случаев заражения. Число летальных исходов из-за коронавируса за 24 часа составило 165.

Всего с начала пандемии в Германии инфицировались 4 672 368 жителей страны. Семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 154,5. Неделю назад он находился на уровне 130,2.

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 3,62 (днем ранее - 3,29).

В среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии, которая, по его словам, является, прежде всего, "пандемией непривитых". Шпан посетовал на недостаточные темпы бустерной вакцинации. Он сообщил, что пока только 2 млн человек в Германии получили бустерную прививку. При этом около 16,2 млн человек в ФРГ (с населением чуть более 83 млн человек) в возрасте старше 12 лет и вовсе не привиты.

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