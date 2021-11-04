В Карелии отелям с паспортом коллективного иммунитета разрешили заселение без QR-кодов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Отели и турбазы в Карелии, имеющие паспорт коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, с 1 декабря смогут размещать туристов без QR-кодов, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы главы Республики Карелия.

"С 1 декабря имеющим паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу гостиницам, хостелам, мотелям, туристским базам разрешается не требовать у постояльцев QR-коды, справки о прохождении вакцинации и документы, подтверждающие перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией", - указано в сообщении.

С 8 ноября заведениям общественного питания, имеющим паспорт коллективного иммунитета, разрешается работать до 01:00. После часа ночи до шести утра организациям, получившим такой документ, можно продолжить работу дистанционным способом, используя доставку продуктов.

В Карелии возросло количество людей в возрасте от 18 до 59 лет, попавших в больницу с коронавирусом. По информации регионального министерства здравоохранения, в общем числе госпитализированных их доля достигла 36,5%. Исходя из этого, с 20 ноября для лиц старше 50 лет, а с 10 декабря для сотрудников старше 45 лет, невакцинированных, не переболевших ковидом или перенесших эту инфекцию более шести месяцев назад, работодателям необходимо обеспечить дистанционный формат работы или изолированное рабочее место. Такое требование не распространяется на организации, имеющие паспорт коллективного иммунитета к коронавирусу.