В Хабаровском крае ввели ограничения для алкомаркетов

ТАСС, 4 ноября. Власти Хабаровского края на период с 4 по 7 ноября приостановили в ряде городов региона работу магазинов, специализирующихся на продаже алкогольной продукции. Об этом сообщается в соответствующем постановлении, подписанном губернатором края Михаилом Дегтяревым.

"Приостановить в городских округах <…> с 4 по 7 ноября включительно работу магазинов, специализирующихся на продаже алкогольной продукции, в которых объем продажи алкогольной продукции превышает 50 процентов реализуемого ассортимента", - говорится в сообщении.

Работа алкомаркетов приостановлена в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Бикине, в поселке Переславка.

Ранее власти Хабаровского края приняли решение о закрытии с 4 по 12 ноября в крупных городах и Хабаровском районе торговых центров непродовольственных товаров, развлекательных, культурных объектов. Предприятия косметических и бытовых услуг, заведения общепита будут работать также только навынос и доставку. На этот же период планировалось закрыть алкомаркеты.

С 4 ноября QR-код вакцинированного или переболевшего нужно будет предъявлять для посещения спа-салонов, косметических салонов, парикмахерских. С 7 ноября это правило станет обязательным для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Хабаровского края

С начала пандемии в Хабаровском крае выявлено 95,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 921 человек умер. Привиты от коронавирусной инфекции 447 тыс. жителей края, завершили вакцинацию 412 тыс. человек.