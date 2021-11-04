{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Максим Галкин попал в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины

Всего в черный список внесены 259 человек
Максим Галкин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Максим Галкин
© Сергей Бобылев/ТАСС

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Российский артист и телеведущий Максим Галкин признан на Украине лицом, угрожающим национальной безопасности государства. Соответствующая информация в четверг опубликована на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Из опубликованной информации следует, что Галкин включен в список 3 ноября по представлению Службы безопасности Украины. Таким образом, на данный момент в черный список внесены 259 человек. В среду в него попали 32 российских актера.

Ранее украинские власти запретили въезд в страну многим деятелям российской культуры, среди которых, в частности, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели. Черный список деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности", Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор он периодически обновляется.

Теги
Украина
Пандемия COVID-19
Китай с начала пандемии поставил миру 1,6 млрд вакцин против COVID-19
Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Пекин также поставил за рубеж около 350 млрд защитных масок, более 4 млрд комплектов защитной одежды и свыше 6 млрд комплектов ПЦР-тестов
Читать полностью