В Петербурге в День народного единства Дворцовый мост и Петроградку окрасят в триколор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в Петербурге подсветят в честь Дня народного единства цветами российского флага. Праздничное световое оформление будет работать до утра 5 ноября, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет" в четверг.

"В День народного единства два ключевых объекта Петербурга получат праздничную подсветку. СПб ГБУ "Ленсвет" дистанционно, в цветах российского триколора - белом, синем и красном, включит светильники архитектурно-художественной подсветки на пролетах Дворцового моста, чугунных опорах Большого проспекта Петроградской стороны. Специальное световое оформление будет работать 4 ноября с 16:55 и до 08:25 5 ноября", - рассказали в пресс-службе.

Трехцветный рисунок с применением установленных раннее энергосберегающих светодиодных светильников Дворцового моста будет виден с Троицкого и Благовещенского мостов, центральных городских набережных. Для вечерней иллюминации переправы будет задействовано свыше 600 светильников. Также более 100 светящихся элементов дополнят облик чугунных фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны.

Накануне, 3 ноября, специалисты "Ленсвета" заменили устаревшее освещение на светодиодное на самой длинной и высокой пешеходной переправе Петербурга, Яхтенном мосту, который соединяет Парк 300-летия и район Лахта Центра с комплексом "Газпром Арены". Новые светильники без ущерба нормативной освещенности позволили снизить потребление электроэнергии более чем на 50%.