Полиция задержала более 20 человек, собравшихся участвовать в "Русском марше" в Москве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали порядка 23 человек, собиравшихся на акцию националистов "Русский марш", на станциях метро "Пушкинская" и "Октябрьское поле" в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Около 18 человек были задержаны на "Пушкинской" и пять - на "Октябрьском поле". По задумке организаторов акции, участники должны были собраться у выхода №8 из станции метро "Октябрьское поле", чтобы почтить память четырехлетней девочки, убитой няней Гюльчехрой Бобокуловой в 2016 году. К месту сбора почти никто не явился, и фактически акция не состоялась.

Ранее сообщалось, что МВД России призвало граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях 4-7 ноября, а также предупредило об уголовной ответственности в случае возникновения массовых беспорядков. В ведомстве пояснили, что в регионах продолжают действовать ограничения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса. В связи с этим запрещено проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность.

Суд 3 ноября арестовал на 10 суток организатора "Русского марша" Никиту Зайцева, признав его виновным в неповиновении сотруднику полиции.