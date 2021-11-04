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Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства

Общие ценности россиян помогают им отвечать на любые вызовы, отметил премьер-министр

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Сплоченность многонационального народа России помогла положить конец Смутному времени. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в поздравительной телеграмме по случаю Дня народного единства, опубликованной на сайте правительства в четверг.

"Более четырех веков назад наш многонациональный народ встал на защиту Отечества. Любовь к Родине, единство, согласие и сплоченность помогли одержать победу над врагом, положить конец Смутному времени", - говорится в тексте.

Премьер в поздравлении отметил, что объединяющие россиян ценности остаются прежними и помогают отвечать на любые вызовы, работать во имя развития и процветания России.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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