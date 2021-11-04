Более 300 конфискованных предметов роскоши продадут на торгах во Франции

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Французские власти продадут на аукционе более 300 предметов роскоши, включая автомобили и бриллианты, которые были изъяты у правонарушителей. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, на торги выставлено "310 лотов, состоящих из предметов, конфискованных в рамках уголовных процедур", в частности, по делам об отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. На торгах будут проданы различные предметы роскоши, в том числе дорогие машины, элитные вина и часы люксовых производителей.

Как сообщает агентство, вырученные деньги могут пойти в бюджет страны, различные социальные фонды, а также для компенсации ущерба потерпевшим.

По данным AFP, для участия в торгах зарегистрировались около 6 тыс. человек.

Как отметил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, практика конфискации будет расширяться и не будет ограничиваться исключительно "экономическими преступлениями или борьбой с организованной преступностью". По его словам, это мера будет применяться в случае менее тяжких преступлений.

По мнению главы ведомства, это должно привести к тому, что преступления станут экономически невыгодными. "Иными словам, мы ударим преступников по кошельку", - приводит агентство слова министра.