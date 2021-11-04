ТАСС, 4 ноября. В Брянской области от коронавируса умер 17-летний подросток. Это самая молодая жертва COVID-19 в регионе. Об этом в четверг в ходе брифинга сообщил журналистам губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Имеем единичные случаи, когда вакцинированные умирают от ковида. Возраст этих людей больше 75 лет, и у них еще букет сопутствующих заболеваний. Если брать невакцинированных, которых примерно 570 тыс., и 78 311 заболевших, получается, заболели около 15%. Самому молодому жителю области, умершему от COVID-19, было 17 лет", - отметил глава региона.

Он также уточнил, что на данный момент в регионе привито более 424 тыс. человек, что составляет около 47% от намеченного плана вакцинации.

По данным на 4 ноября, в Брянской области с начала пандемии выявлено 78 311 случаев заражения коронавирусом, из них 513 - за последние сутки. Выздоровели 70 119 человек, 1 928 пациентов умерли. Более 440 тыс. человек привились от коронавируса, что превышает 52% от плана по вакцинации. В регионе приостановлен доступ посетителей в косметические и СПА-салоны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, организации, проводящие массовые физкультурные, зрелищные и спортивные мероприятия, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. С 15 ноября вводится система QR-кодов для пропуска в ряд учреждений, в том числе в кинотеатры, театры, предприятия общественного питания и торговые центры.