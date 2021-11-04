Губернатор Брянской области заявил, что регион достиг пика заболеваемости ковидом

ТАСС, 4 ноября. Власти Брянской области полагают, что регион достиг пика по числу заражений коронавирусом. Об этом в четверг заявил журналистам в ходе брифинга губернатор региона Александр Богомаз.

"Мне верится, что мы находимся сегодня на пике заболеваемости [ковидом]. Мы видим это на протяжении последних 10 дней", - сообщил Богомаз, слова которого приводятся на сайте правительства Брянской области.

Он также отметил, что сегодня в области особое внимание уделяется проведению качественной диагностики жителей - количество проведенных КТ-исследований превышает норматив.

"Мы же исходим из того, что когда в семье заболевает кто-то и гарантия в заболевании остальных членов семьи под 100%, то идут навстречу и обследуют всех. То, что сегодня сделано в Брянске в плане КТ-исследований, мало где вообще есть. У нас работают шесть центров, которые проводят порядка 800-900 исследований в сутки. И по показаниям эти исследования делаются в тот же день, оперативно. Все это дает нам возможность анализировать текущую ситуацию", - отметил Богомаз.

По данным на 4 ноября, в Брянской области с начала пандемии выявлено 78 311 случаев заражения коронавирусом, из них 513 - за последние сутки. Выздоровели 70 119 человек, 1 928 пациентов умерли. Более 440 тыс. человек привились от коронавируса, это превышает 52% от плана по вакцинации.

В регионе приостановлен доступ посетителей в косметические и СПА-салоны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, организации, проводящие массовые физкультурные, зрелищные и спортивные мероприятия, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. С 15 ноября вводится система QR-кодов для пропуска в ряд учреждений, в том числе в кинотеатры, театры, предприятия общественного питания и торговые центры.