Темпы вакцинации в Москве с начала октября выросли более чем в четыре раза

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве с начала октября выросли более чем в четыре раза. Ежедневно прививку делают около 23 тыс. человек. Ревакцинацию проходят около 7 тыс. человек в сутки, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Темпы вакцинации выросли более чем в четыре раза. Если в начале октября прививку делали 5 тыс. человек в сутки, то теперь - порядка 23 тыс. человек, из них около 7 тыс. - ревакцинация", - сообщили в пресс-службе.

Ранее там рассказали, что по состоянию на 3 ноября в столице первым компонентом вакцинированы 5,25 млн человек, вторым - 4,41 млн человек.

Сегодня в Москве действуют порядка 300 центров вакцинации, в том числе на базе городских поликлиник (100 центров), в центрах госуслуг "Мои документы" (7), частных клиниках (154), торговых центрах (12) и других популярных городских локациях, где работают выездные бригады.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 843 362 случая заражения, из них 6 305 - за последние сутки. Выздоровели 1 618 624 человека, умерли 31 728. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию от ковида в столице прошли 5 006 956 человек, коллективный иммунитет составляет 62,7%.