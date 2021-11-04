Собянин: при госпитализации больных ковидом в Москве учитываются сопутствующие заболевания

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Госпитализация жителей Москвы, заболевших коронавирусом, проходит не только по территориальному признаку, но и с учетом сопутствующих заболеваний пациентов. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Когда у вас выявлен положительный тест ПЦР или даже у ваших близких, с которыми вы живете, вы сразу попадаете в базу наблюдения. При ухудшении здоровья скорая помощь вас привезет в КТ-центр. Если [врачи] увидят, что заболевание у вас проходит в тяжелой форме, вас госпитализируют. Госпитализация проходит в основном по территориальному признаку и с учетом того, насколько загружена та или иная больница. Это во-первых. Во-вторых, для людей с хроническими, с серьезными заболеваниями всегда выбирают клинику, которая могла бы эти сопутствующие заболевания отслеживать", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он добавил, что если у пациента выявлена болезнь системы кровообращения, его госпитализируют в клиники с сосудистыми центрами, где ему могли бы своевременно оказать помощь при инсультах и инфарктах. "Система функционирует так, чтобы, с одной стороны, каждый больной своевременно получал помощь, а в случае тяжелого течения заболевания получал стационарную помощь, с другой стороны, [чтобы] не перегружать больницы", - сказал мэр.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 843 362 случая заражения, из них 6 305 за последние сутки. Выздоровели 1 618 624 человека, умерли 31 728. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 006 956 человек, коллективный иммунитет составляет 62,7%.