Bloomberg: сопровождавший Байдена в Европе помощник заразился коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Один из помощников президента США Джо Байдена, сопровождавший главу Белого дома в ходе его недавнего европейского турне, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, заразившийся помощник и несколько человек персонала президента остались в Глазго, где Байден выступал на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

В настоящее время помощник находится на карантине и ожидает результаты ПЦР-теста. В американской администрации полагают, что на мероприятии он с президентом не контактировал.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заразилась коронавирусом и не полетела с Байденом в Европу. В целях предосторожности глава американской администрации сдал тест на коронавирус, он оказался отрицательным.