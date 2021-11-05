В Приморье с 8 ноября расширят действие QR-кодов

ТАСС, 5 ноября. Власти Приморского края по рекомендации главного санитарного врача региона Татьяны Детковской с 8 ноября расширят перечень предприятий, в которые вход будет разрешен при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. В него войдут торговые центры, гостиницы, парикмахерские, сауны, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"По предложению главного санитарного врача с 8 ноября до особого распоряжения планируется расширить действие системы QR-кодов: включить в перечень организаций, допуск в которые возможен только при наличии соответствующих документов, подтверждающих пройденную вакцинацию или перенесенное заболевание, предприятия торговли непродовольственными товарами, сервиса и оказания услуг населению, в том числе гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, СПА-салоны", - говорится в сообщении.

Систему QR-кодов в Приморье ввели с 30 октября в связи с эпидемиологической обстановкой. При посещении мест общепита, учреждений культуры и спорта жители обязуются предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании, полученные через госуслуги. Доступ в эти учреждения жителей с медотводом будет возможен только при наличии справки определенного образца, выданной медучреждением.

По данным правительства региона, в Приморье на протяжении четырех недель наблюдается стабильная отрицательная динамика по заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в крае выявили 77,4 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 1 276 человек.